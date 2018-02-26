Дело по обвинению смотрителя екатеринбургских кладбищ передано в суд

15:58 | 28.02.2018

В Чкаловский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело по обвинению смотрителя Нижне-Исетского, Уктусского и Елизаветинского кладбищ. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, с октября 2014 года по март 2015 года смотритель требовал деньги с родственников умерших за земельные участки для погребения. Суммы составляли от 25 до 40 тысяч рублей. При этом по закону земельные участки предоставляются бесплатно.



Всего от действий мошенника пострадали 12 человек. В скором времени подозреваемый предстанет перед судом.





Фото: cemeterys.ru