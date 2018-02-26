Владимир Путин поздравил сотрудницу уральской почты с 90-летием

15:32 | 28.02.2018

Президент России Владимир Путин направил персональное поздравление по случаю 90-летия ветерану труда, сотруднице «Почты России» с самым большим стажем работы в этой отрасли Анне Андреевне Спириной.



Анна Спирина начала работать оператором в первый послевоенный год в Катайском узле связи Курганской области, после окончания в 1964 году Свердловского техникума связи осталась работать в свердловском почтамте. Трудилась в городских отделениях связи, переводном цехе почтамта, работала оператором по подписке. Уже после выхода на пенсию Анна Спирина продолжала работать на почте рядовым оператором.



«В те времена клиенты очередь за подпиской на журналы и газеты занимали с вечера. В последний день подписной кампании почтамт работал до ночи, чтобы принять и обработать все подписные абонементы. Свердловчане выписывали очень много газет и журналов», — вспоминает Анна Андреевна.



Несмотря на свой преклонный возраст, почтовый юбиляр помнит индексы и адреса всех городских отделений связи Свердловска, которые практически не поменялись за полувековую историю городской почты.



Руководство ценит вклад Анны Андреевны в развитие почтового дела.



«В почтовой отрасли как нигде важен человеческий фактор. Я горжусь нашими почтовыми ветеранами, которые составляют золотой фонд Почты, оставаясь примером профессионализма и самоотдачи любимому делу для нынешнего поколения почтовых работников», — отметил Дмитрий Киселев, директор макрорегиона Урал «Почты России».



Также недавно исполнилось 102 года Евдокии Павловне Мартыновой — старейшей работнице «Почты России». Коллектив почтовых работников Свердловской области передает ей свои поздравления.