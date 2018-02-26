В Екатеринбурге задержали группу мошенников в сфере автострахования

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые по делу о мошенничестве в сфере автострахования. По версии следствия, злоумышленники предоставляли в страховые компании фиктивные документы о ДТП, после чего получали денежные компенсации.«В Екатеринбурге в ходе спецоперации сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержана группа граждан — четверо мужчин и две женщины, которые подозреваются в серии мошенничеств, связанных с автострахованием», — сообщил пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых.От действий мошенников пострадали сразу несколько известных фирм. Сейчас возбуждено уголовное дело, фигурантам грозят сроки лишения свободы до пяти лет.«Руководил операцией по задержанию любителей нажиться за чужой счет, в том числе хорошо известного в определенных кругах лидера группы, глава подразделения БОП подполковник полиции Сергей Максимов. По местам жительства фигурантов сыщики провели обыски, изъяты предметы и документы, имеющие важное значение для расследования махинаций, в том числе бухгалтерская отчетность по финансированию представителей криминального мира, в настоящее время отбывающих наказание в разных учреждениях пенитенциарной системы», — рассказал полковник Горелых.