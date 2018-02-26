Евгений Куйвашев вошел в топ-10 медиарейтинга по теме ЖКХ

14:52 | 28.02.2018

Эксперты «Медиалогии» опубликовали медиарейтинг глав регионов России в сфере ЖКХ за январь 2018 года. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в топ-10 этого списка.



Кроме того, как писал veved.ru, в январе 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял пятое место в рейтинге компании «Медиалогия» по числу упоминаний в СМИ, уступив мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе Чечни Рамзану Кадырову и президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.



Фото: glass2.mlg.ru