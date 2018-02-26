Все бутсы в гости к нам: Екатеринбург принимает сильнейших футболистов Урала

14:34 | 28.02.2018

Олимпийские чемпионы, именитые спортсмены и представители власти сыграют в футбол с уральскими мальчишками и девчонками. Матч пройдет 1 марта в Екатеринбурге в рамках турнира «Будущее зависит от тебя», который «МегаФон» организует для ребят из детских домов и школ-интернатов.



На поле манежа «Урал» выйдут известные свердловчане, которые в повседневной жизни далеки от футбола. В команду «Олимп» объединятся победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Дмитрий Форшев, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, министр социальной политики региона Андрей Злоказов, двукратный чемпион Всемирной универсиады по плаванию Евгений Новоселов.



Противостоять им будет команда — победитель уральского этапа соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Лидер определится в серии матчей, в которых примут участие 80 мальчишек и девчонок 12–15 лет из семи регионов Большого Урала. Победа в окружном туре не только позволит сыграть со звездами, но и откроет путь в общероссийский этап. Он пройдет в апреле в Сочи, где главным призом станет поездка в Лондон и встреча с игроками легендарного клуба «Арсенал».



«Наш турнир открыл для многих детей путь в профессиональный футбол. Сейчас участники прошлых лет играют за крупные клубы или работают тренерами. Но даже для тех детей, которые не планируют связать жизнь со спортом, это мощный стимул для развития и работы над собой. Например, в некоторых детских домах на соревнования берут только детей, которые успевают в учебе, поэтому у них появляется мотивация не только хорошо играть, но и учиться», — рассказала Мария Саукова, директор по связям с общественностью «МегаФона» на Урале.



Соревнования «Будущее зависит от тебя» проходят в четырнадцатый раз. Традиционно поддерживает начинающих футболистов олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.



«Играть с детьми в футбол — особое удовольствие, но даже нашей команде «Олимп», где играют профессиональные спортсмены, приходится нелегко. В этот раз, к большому сожалению, я не смогу поучаствовать из-за изменений в тренировочном графике. Поэтому передаю звание капитана команды Сергею Карякину. Желаю всем участникам яркой игры и красивых голов», — прокомментировал Антон Шипулин.



Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству.



Соревнования «Будущее зависит от тебя» начнутся в 10:00 1 марта. Место проведения: Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10. Матч с командой «Олимп» начнется в 14:00.