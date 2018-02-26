Свердловская железная дорога привлекла к перевозке более 37 тысяч тонн грузов

14:31 | 28.02.2018

С начала работы Центра продажи грузовых услуг (ЦПУ) ОАО «РЖД» на полигоне СвЖД заключено 33 новых договора на оказание интегрированных услуг. С сентября по февраль 2018 года к перевозке дополнительно привлечено более 37 тысяч тонн грузов.



Так, в январе через ЦПУ во взаимодействии со Свердловской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом успешно реализован проект по перевозке партии насосных буровых установок из Перми в Усинск. Для клиента (предприятие топливно-энергетического комплекса) была разработана индивидуальная комплексная схема, включающая доставку оборудования автотранспортом на станцию погрузки, его оптимальное размещение в подвижном составе, погрузочно-разгрузочные работы, а также сопровождение и диспетчерский контроль на всех этапах.



В настоящее время ЦПУ в сотрудничестве с транспортно-логистическими подразделениями холдинга «РЖД» на полигоне Свердловской магистрали реализует четыре долгосрочных комплексных проекта на станциях Демьянка и Пыть-Ях. Они предусматривают предоставление полувагонов по агентской схеме, мониторинг грузовых отправок в пути следования, погрузочно-разгрузочные работы и хранение на станции назначения.



Стоит отметить, что ЦПУ рассчитан на работу с клиентами, имеющими различные объемы грузов. При этом благодаря упрощению доступа к услугам железных дорог наблюдается рост числа заказов от представителей среднего и малого бизнеса.





Фото: train-photo.ru