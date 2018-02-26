Суд вынес приговор активисту «Другой России» за попытку поджога памятника Ельцину в Екатеринбурге

21:25 | 27.02.2018

Суд вынес приговор поджигателю памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге — Игорю Щуке, члену не зарегистрированной в России партии «Другая Россия». В отношении Щуки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Теперь его ожидает год исправительных работ за попытку поджога.



Напомним, в прошлом году, 7 января, Щука пытался поджечь памятник Борису Ельцину у «Ельцин-центра», держа в руках пакет с бутылками с бензином, однако вместо монумента он поджег свою сумку. В этот момент мужчину задержали представители ЧОП.



Примечательно, что после акции Верх-Исетский районный суд постановил депортировать Щуку из России, однако Свердловский областной суд отменил это решение.



Отметим, что ранее Щука был дважды судим по статьям 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).



Фото: lookmytrips.com