Гордума Екатеринбурга обратилась к председателю Правительства РФ с просьбой о помощи школам

21:02 | 27.02.2018

Сегодня на заседании гордумы Екатеринбурга было принято обращение о программе развития образования к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Основной пункт документа — проблема общего образования, связанная с дефицитом мест в школах и износом зданий.



В обращении к председателю Правительства РФ чиновники отметили, что ключевой задачей является повышение качества образования и создание новых учебных мест в школах, однако в связи с увеличением населения в Екатеринбурге добиться задуманного крайне непросто.



По словам председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николая Сметанина, необходимо 96 млрд рублей для реконструкции порядка ста школ и создания около 46 новых учебных мест в Екатеринбурге к 2025 году. Однако для выполнения этой программы необходимо делать вклад в размере 6–7 млрд рублей ежегодно. А по словам замглавы администрации Алексея Белышева, в 2018 году выделено всего 600 млн рублей. Таким образом, гордума выступила с предложением скорректировать федеральную программу для уменьшения итоговой стоимости.



Отметим, что, по словам Николая Сметанина, начиная с 2016 года в Екатеринбурге было построено и капитально отремонтировано 7 общеобразовательных школ и введено в эксплуатацию 3 375 новых мест. При этом сегодня в реконструкции остро нуждаются около 65 % муниципальных школ Екатеринбурга от общего количества.



Фото: uto-mebel.com.ua