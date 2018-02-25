Мэрия Екатеринбурга намерена приобрести технику для чистки улиц к ЧМ-2018

19:24 | 27.02.2018

Мэрия Екатеринбурга планирует приобрести технику для чистки улиц для всех районов города, кроме Верх-Исетского. Закупка будет произведена к чемпионату мира по футболу. По информации с сайта госзакупок, стартовая стоимость закупки составит 23,4 миллиона рублей, которые будут выделены из городского и областного бюджетов.



Таким образом, в распоряжении города будут шесть прицепных подметально-уборочных машин. Техника в ДЭУ должна появиться до 8 июня текущего года.



Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 марта, а исполнитель будет выбран уже 19 марта 2018 года.



Фото: assol.com.ua