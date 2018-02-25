К ЧМ-2018 в Екатеринбурге обновят фонтан в Историческом сквере

18:54 | 27.02.2018

К чемпионату мира по футболу — 2018 в Екатеринбурге будет отремонтирован светомузыкальный фонтан в Историческом сквере. Согласно информации с сайта госзакупок, этот ремонт обойдется городу в 1,7 миллиона рублей.



Заказчиком ремонтных работ выступило Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения». Электронный аукцион назначен на 12 марта. Выигравшему конкурс подрядчику предстоит завершить ремонтные работы к концу мая этого года.



Фото: cityimg.travelask.ru