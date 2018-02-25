В Кедровом людей из аварийного жилья переселили в халтурное: со льдом и плесенью

17:58 | 27.02.2018

Суд обязал застройщика отремонтировать халтурно сделанный дом № 6а на ул. Пушкина в поселке Кедровое (Верхняя Пышма). Дом был построен ООО «Линкор» в рамках муниципального контракта, туда переселили людей из аварийного жилья.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, надзорное ведомство выявило, что дом был построен с нарушениями, которые «привели к возникновению трещин штукатурного слоя на внутренних и наружных стенах здания, образованию плесени, промочек на стыках стен квартир, образованию льда и плесени на подоконниках жилых комнат и др., что препятствует нормальной эксплуатации жилого дома». Прокуратура обратилась в суд, требования были удовлетворены.



Фото: grifoninfo.ru