После президентских выборов тагильчане могут остаться без Интернета

16:30 | 27.02.2018

Жители Нижнего Тагила могут остаться без доступа к Интернету, кабельному и цифровому ТВ. Как сообщает пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи, после проведения президентских выборов администрация города собирается заняться проектом «Светлый город» по замене старых опор освещения, на которых провайдеры за плату размещают кабели связи. При этом график демонтажа до сих пор не согласован с операторами связи.



«Несогласованность действий может привести к повреждению волоконно-оптических линий связи, как это неоднократно происходило в 2017 году, в результате чего без связи останутся десятки тысяч жителей города, социальные объекты (государственные учреждения, поликлиники и др.) и производственные предприятия. По информации «УралАОС», в первоочередном порядке будут срезаться кабели в Дзержинском и Тагилстроевском районах», - отметили в пресс-службе.



В связи с отсутствием ответа от властей «УралАОС» заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы с целью защиты интересов операторов связи и абонентов.





Фото: rutwi.ru