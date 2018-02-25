100 дней до ЧМ-2018 по футболу отметят массовой зарядкой, танцами и барабанами

17:40 | 27.02.2018

6 марта в екатеринбургском Историческом сквере пройдет праздник, посвященный отсчету оставшихся 100 дней до начала чемпионата мира по футболу в России, сообщает официальный портал Екатеринбурга.



Начнется праздник в 13:30 массовой зарядкой. Затем с приветственным словом к собравшимся обратятся представители правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга. На мероприятии ждут также послов Екатеринбурга как города — организатора чемпионата: гонщика Сергея Карякина и композитора Александра Пантыкина.



После официальной части начнется развлекательная программа с участием городских танцевальных коллективов и ансамбля барабанщиц. Гостей праздника ожидают также викторины и спортивные конкурсы, призами в которых станут сувениры с символикой ЧМ-2018 и атрибуты болельщиков, с которыми можно уже летом отправиться на стадион «Екатеринбург Арена» или в фан-зону ЦПКиО.



Фото: екатеринбург.рф