Danone вновь признала уральское молоко лучшим в России

17:09 | 27.02.2018

Международная компания — производитель кисломолочных продуктов и детского питания Danone второй год подряд признает уральское молоко самым качественным и безопасным в России, сообщает департамент информполитики губернатора.



Компания ежегодно проводит оценку качества молока среди предприятий-поставщиков, и второй год подряд молоко производства СПК «Килачевский» Ирбитского района побеждает в номинации «Лучшее качество молока среди поставщиков Danone в России».



«Наше молоко исследуется в собственной лаборатории на кислотность, плотность, антибиотики, соматические клетки, определяется содержание жира и белка. Это позволяет добиться 100% качества продукта, который затем поставляется на крупнейшие молокозаводы Екатеринбурга и Свердловской области», — рассказал директор СПК «Килачевский» Анатолий Никифоров.



В конкурсе участвуют более тысячи российских производителей молока. По итогам 2016 года уральские производители также побеждали в номинации «Лучшее качество и безопасность».



По данным Министерства АПК и продовольствия Свердловской области, в 2017 году в регионе было произведено 717,8 тысячи тонн молока, что на 42 тысячи тонн, или на 6,2 процента, больше показателя прошлого года.



Фото: dairynews.ru