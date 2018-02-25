Допившийся до белой горячки экс-полицейский расстрелял прохожего в Сухом Логу

16:55 | 27.02.2018

В ночь на 27 февраля бывший сотрудник ГИБДД (по предварительной информации, находившийся в состоянии белой горячки) открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона третьего этажа, сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых. Всего было сделано около 10 выстрелов, из них два раза экс-полицейский попал в прохожего, в которого, собственно, и целился.



По словам очевидцев, стрелявший кричал, что «завалил Костю». Пострадавший, который тоже оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.



Фото: imenno.ru