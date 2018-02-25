Россия пригласила президента Науру на матчи ЧМ-2018 в Екатеринбург

16:24 | 27.02.2018

Генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак пригласила президента самой маленькой страны Океании, Науру, Барона Ваку посетить Екатеринбург во время ЧМ-2018. Как уточняет пресс-служба комитета, г-н президент во время этого визита сможет оценить потенциал города и его готовность принять ЭКСПО-2025.



Республика Науру с населением 10 тысяч человек располагается на тихоокеанском острове площадью 21 кв. км и является одним из самых маленьких суверенных государств мира — ей уступают только Монако и Ватикан. В 1968 году Науру, ранее называвшаяся Приятным островом (Pleasant Island), обрела независимость и с тех пор проводит самостоятельную политику. Республика входит в Содружество Наций, Форум тихоокеанских островов, является полноправным членом ООН и МБВ. В 2009 году Республика Науру стала четвёртой страной мира, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии. В ноябре 2013 года президент Науру Барон Вака посетил с делегацией Екатеринбург.



«У нас небольшая страна, и мы не так много можем предложить, но высоко ценим дружбу между нашими странами, в связи с чем Россия всегда может рассчитывать на нашу поддержку», — отметил Барон Вака.



Фото: пресс-служба заявочного комитета ЭКСПО-2025