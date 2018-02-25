Дельфин на площадке Теле-клуба в Екатеринбурге презентует свой новый альбом

https://tele-club.ru/teleclub/dolphinekb

В Екатеринбург 13 апреля со своим концертом приезжает актер, музыкант, обладатель премий MTV Russia Music Awards и один из самых серьезных, авторитетных и профессиональных музыкантов российской сцены — Дельфин (Андрей Лысиков), уже два десятка лет радующий своих фанатов новыми альбомами и хитами.Вот и в этот раз уральцы могут вживую увидеть и услышать Дельфина в Теле-клубе с его хитами «Снег», «Серебро», «Весна» и другими композициями, не оставляющими равнодушными даже поклонников других исполнителей. Дельфин также представит свой новый альбом. Очевидно, что пропустить такое событие совершенно нельзя.