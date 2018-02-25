В Нижнем Тагиле открылся долгожданный медицинский центр Уралвагонзавода

22:00 | 26.02.2018

Сегодня в Нижнем Тагиле открылась долгожданная поликлиника Уралвагонзавода, строительство которой было заморожено еще в 2015 году и возобновилось только летом прошлого года. Общая площадь медцентра составляет 16,8 тыс. кв. м. Учреждение расположено на месте бывшей медсанчасти предприятия в Дзержинском районе.



По информации пресс-службы Уралвагонзавода, медицинский центр рассчитан на 850 посещений и 150 осмотров в день. На сегодняшний день в штате около 200 сотрудников, из них 47 врачей. Также в учреждении смонтировано более 150 единиц современного оборудования.



Известно, что сначала медцентр будет работать только для сотрудников Уралвагонзавода, однако в дальнейшем планируется принимать всех жителей города с полисами обязательного медстрахования.



Фото: НПК "Уралвагонзавод"