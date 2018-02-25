Бывший пресс-секретарь администрации Екатеринбурга уходит в негосударственный сектор

20:55 | 26.02.2018

Начальник отдела по связям с органами государственной власти и местного самоуправления Денис Сухоруков, некогда занимавший должность пресс-секретаря администрации Екатеринбурга, решил уйти в негосударственный сектор экономики. Отныне он будет работать в X5 Retail Group.



Как сообщают СМИ, в новой организации функционал Сухорукова будет связан с взаимодействием между компанией и органами государственной и муниципальной власти. О том, кто займет место Сухорукова в администрации, пока неизвестно.



Фото: facebook.com