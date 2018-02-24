Власти Свердловской области окажут поддержку БЭМЗ

20:13 | 26.02.2018

Правительство Свердловской области окажет поддержку Баранчинскому электромеханическому заводу в перевооружении. Данное решение было озвучено в рамках встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с директором БЭМЗ Александром Хомюком.



Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что в первую очередь необходимо решить вопрос с сокращением задолженности по заработной плате на предприятие. Однако в ответ директор БЭМЗ отметил, что работа по снижению долгов ведется, сращу после чего на предприятии приступят к техперевооружению.



Отметим, что свердловскими властями по вопросам выполнения заводом производственной программы было организовано взаимодействие со стратегическим партнером БЭМЗ - АНО «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института».



Фото: департамент информационной политики Свердловской области