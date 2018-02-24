В Екатеринбурге горит промышленный ангар на проспекте Космонавтов

19:25 | 26.02.2018

Сегодня в 18 часов 18 минут в МЧС поступила информация о пожаре на проспекте Космонавтов: на территории промышленной площадки горит ангар, расположенный за заводом «Пепси».



По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, предварительная площадь пожара составляет около 1 000 кв. м. На месте работают 7 единиц пожарно-спасательной техники и 26 человек личного состава.



В настоящий момент принимаются все меры по недопущению огня, в частности к месту пожара направлены дополнительная пожарная техника.



Фото: 1pnz.ru