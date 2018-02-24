В Железнодорожном районе демонтировали мешающий пожарным забор

17:48 | 26.02.2018

В Железнодорожном районе Екатеринбурга демонтировали железный забор, мешающий проезду пожарной техники и скорой помощи.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, ТСЖ «Челюскинцев 21-23» через суд обязали снесли забор, однако данное требование было проигнорировано, за что ТСЖ оштрафовали на 50 тысяч рублей. После повторного неисполнения последовал второй штраф в размере 30 тысяч рублей.



В результате забор пришлось демонтировать принудительно.





Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области