Евгений Куйвашев дал старт производству кваса в Кушве

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в запуске новой производственной линии на кушвинском заводе «Молочная благодать». На проект по производству кваса потратили 110 миллионов собственных средств завода. Создано 11 новых рабочих мест.«Уверен, летом потребители оценят новое производство», — сказал Евгений Куйвашев.Завод «Молочная благодать» — один из самых крупных в Свердловской области производителей молока, а также градообразующее предприятие Кушвы. Здесь работает 600 человек. До конца 2018 года здесь также планируют открыть цех сушки молока и деминерализованной сыворотки.