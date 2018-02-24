Уральскую столицу посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

16:26 | 26.02.2018

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посетит столицу Урала в начале марта.



Программа поездки еще не утверждена. По имеющейся информации, глава Минздрава примет участие в запуске строительства НИИ охраны материнства и младенчества в Академическом микрорайоне Екатеринбурга.



Напомним, что комплекс появится в районе пересечения улицы Амундсена и проспекта Сахарова. Под строительство выделено 5,5 гектара. В здании НИИ будет создан стационар на 235 коек, консультативно-диагностический центр на 150 посещений для взрослых, отделение катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей раннего возраста с консультативно-диагностическим приемом.





Фото: web-compromat.com