На проспекте Космонавтов снесут незаконное кафе

16:15 | 26.02.2018

В Екатеринбурге суд вынес решение о сносе незаконного кафе «У Вагифа» по адресу: проспект Космонавтов, 169. Основанием стало возведение коммерческого объекта на территории, предназначенной для индивидуального жилищного строительства.



В случае если собственник самостоятельно не демонтирует постройку, кафе будет снесено за счет администрации города с последующим взысканием средств с нарушителя.





Фото: stolitca24.ru