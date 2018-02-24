Не устоял: в Екатеринбурге инкассатор похитил сумку с деньгами

15:39 | 26.02.2018

В Екатеринбурге будут судить инкассатора, который присвоил себе почти миллион рублей.



Инцидент произошел 10 января этого года. Находясь при исполнении служебных обязанностей старшего бригады инкассаторов РОСИНКАС, 26-летний екатеринбуржец взял брезентовую сумку с денежными средствами в размере 940 тыс. рублей и вышел из автомобиля.



Уголовное дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Екатеринбурга. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.





Фото: globez.ru