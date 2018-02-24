В Екатеринбурге оштрафован поставщик лекарственных препаратов

15:19 | 26.02.2018

В Екатеринбурге на 105 тысяч рублей оштрафован оптовый поставщик лекарственных препаратов – компания ООО «СИРИУС».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, у компании нет оптового фармацевтического склада. Кроме того, компания не смогла предоставить документы, обеспечивающие контроль перемещения лекарственного препарата «Адалимумаб» от производителя в ООО «СИРИУС» и из ООО «СИРИУС» в одну из больниц области. Таким образом, невозможно проверить соблюдение температурного режима при транспортировке лекарства.



В результате в отношении компании было возбуждено административное дело.





Фото: zarubezhom.info