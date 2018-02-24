Владимир Путин может приехать на Урал в начале марта

15:02 | 26.02.2018

В начале марта Владимир Путин может посетить Средний Урал.



По имеющейся информации, президент примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, который пройдет с 3 по 7 марта на площадке «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, а также в закрытии фестиваля кино «Человек труда» в Екатеринбурге.



Отметим, что информация о визите Владимира Путина в Свердловскую область появилась еще в начале января.