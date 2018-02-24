В поселке Баранчинский восстановлен советский спорткомплекс «Синегорец»

В поселке Баранчинский Кушвинского городского округа сегодня после реконструкции открылся спорткомплекс «Синегорец». В церемонии принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Спорткомплекс построили в 1982 году. Сейчас укреплены фундамент и несущие стены здания, проведена отделка современными материалами фасада и внутренних помещений. Кроме того, здесь открылся бассейн, не работавший с 1996 года.«Теперь в вашем распоряжении современное, удобное, вместительное, многофункциональное здание. В его стенах ежедневно будут заниматься сотни детей и взрослых. Важно отметить универсальность объекта: он рассчитан на множество видов спорта — футбол, волейбол, баскетбол, плавание, хоккей с мячом, настольный теннис, легкую и тяжелую атлетику, фитнес. Столь широкий спектр позволит каждому выбрать занятие по душе», — сказал Евгений Куйвашев.Реконструкция обошлась в 160 млн рублей. Деньги выделили из областного и муниципального бюджетов.