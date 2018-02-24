Во время погони в Екатеринбурге задержали 52-летнего мужчину. В его машине обнаружили сверток с белым порошком

14:29 | 26.02.2018

В ночь с 22 на 23 февраля сотрудники ГИБДД начали преследование автомобиля ВАЗ-21100, водитель которого не захотел останавливаться. В ходе погони лихач нарушал правила дорожного движения, проезжал перекрестки на красный свет.



В районе дома № 63 на улице Сулимова водитель бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Нарушителем оказался 52-летний екатеринбуржец.



«Во время разговора реакция гражданина была сильно заторможена, что вызывало подозрение о его опьянении. При осмотре транспортного средства под водительским сиденьем был обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета. На место была вызвана следственно-оперативная группа, а водитель был задержан и передан в отдел полиции № 3 для разбирательства», — пояснили в отделении пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.



В отношении екатеринбуржца уже возбуждено уголовное дело о незаконной перевозке наркотических средств, а также пять административных дел за многочисленные нарушения ПДД.