Более 800 человек приняли участие в XXXV лыжном марафоне «Европа — Азия»

13:57 | 26.02.2018

24 и 25 февраля в районе турбазы «Хрустальная» прошел XXXV Традиционный международный лыжный марафон «Европа — Азия», участие в котором приняли более 800 человек.



В заезде на 30 км свободным стилем победу одержал Михаил Килин, в классическом стиле – Сергей Спирин. Лучшим на дистанции в 45 км стал Николай Крючков. Также прошли соревнования по лазерному биатлону и гонка для детей протяженностью 1 км.



Марафон «Европа — Азия» проводится с 1984 года.