В Серове вынесли приговор мужчине, угрожавшему детям пистолетом

13:20 | 26.02.2018

В Серове вынесли приговор предпринимателю — жителю деревни Поспелково Владимиру Полярушу. Его признали виновным в угрозе убийством.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, вечером 14 июня 2017 года мужчина торговал из оконной рамы магазина. Подошли двое подростков 2004 и 2005 годов рождения, хотели купить газировку.



В это время Поляруш направил на детей газобаллонный пистолет и сказал: «Давайте уходите отсюда, я пьяный и могу выстрелить». Дети поверили угрозе и убежали.



В результате суд приговорил уральца к одному году ограничения свободы.





Фото: stihi.ru