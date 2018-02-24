Утром в одном из домов поселка Мостовского произошел взрыв

12:45 | 26.02.2018

Сегодня утром в одном из частных домов поселка Мостовского Верхнепышминского городского округа прогремел взрыв. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ЧП не носит криминального характера, оно произошло по причине неисправного газового оборудования.



К счастью, никто не пострадал, хотя утром в доме находились пожилая женщина по имени Мария 1947 года рождения и две ее внучки, Эльвира и Светлана, 2001 и 2013 годов рождения.



«Первой неладное заподозрила Эля, она услышала шипение у 50-литрового газового баллона, позвонила и рассказала об этом маме, которая в тот момент ехала на личной «девятке» на работу. Женщина велела срочно всем выбежать на улицу. Дети, к счастью, прислушались к совету мамы, тем самым спаслись. Через мгновение прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Бабушке стало плохо от того, что семья осталась без крова, с предварительным диагнозом «инфаркт» ее неотложка доставила в больницу для оказания необходимой помощи», — рассказал полковник Горелых.



В 08:40 пожар в доме был потушен. Сейчас органы местной власти подыскивают для семьи временное жилье. Также проверку проводит полиция Верхней Пышмы.





Фото: В.Н. Горелых