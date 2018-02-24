Подростки из Екатеринбурга сразились на хоккейном корте с ровесниками из Асбеста

Сегодня, 25 февраля, состоялся финальный матч первенства Свердловской области среди команд допризывной молодёжи 2001–2002 г. р. «Золотая шайба». В финальном поединке встретились команды «Синие камни» (г. Екатеринбург) и «Хризотил» (г. Асбест). По динамичности и борьбе игра не уступала утреннему поединку старших товарищей на Олимпийских играх, делятся наблюдениями зрители.Победу одержала команда из уральской столицы, которая за две минуты до финального свистка забила «золотую шайбу». Таким образом, команда «Синие камни» будет представлять Свердловскую область на Всероссийских финальных соревнованиях.Отметим, что с поздравлением и напутствующим словом перед участниками выступили представитель уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников и член команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. В качестве почетных гостей приняли участие члены президиума СРО «Офицеры России» Кирилл Васильченко и Евгений Меньшиков.