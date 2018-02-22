Вылет рейса авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга в Москву задержали из-за поврежденного колеса

18:50 | 25.02.2018

Вылет рейса авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга в Москву задерживается более чем на девять часов. Причиной задержки рейса стал порез колеса – в настоящий момент производятся работы по его замене.



По данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», вылет рейса возможен в 18 часов 30 минут по московскому времени. Примечательно, что авиакомпания обеспечила пассажиров питанием и напитками.



Фото: biz-tickets.ru