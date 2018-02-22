Жители Краснолесья провели флешмоб в защиту березовой рощи (ФОТО)

25 февраля жители микрорайона Академический вышли на народный сход в защиту березовой рощи. В ходе мероприятия был проведен флешмоб.Речь идет об участке леса в квадрате улиц Краснолесья, Вонсовского, Семихатова, Мехренцева. Как рассказал собравшимся председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз, изначально на этом месте предполагалось строить корпус Уральского аграрного университета, кампус и рекреационную зону. Однако позже участок передали в ведение АИЖК, которое планирует разделить землю на участки и продать под жилую застройку. Торги назначены на 2 марта.Проблема даже не в том, что жители окрестных домов привыкли гулять и отдыхать в роще. Каракоз утверждает, что микрорайон уже перенасыщен и дальнейшее строительство жилья усугубит такие проблемы, как транспортные пробки на выездах из района, нехватка мест в школах и детсадах, дефицит парковок и т. д.В связи с этим всем пришедшим на сход предложили устроить флешмоб: выстроиться в линию для съемки видеоклипа. Учитывая, что собралось около сотни человек, участники смогли закрыть почти всю границу рощи на Краснолесье.— Мы покажем это видео руководству АИЖК, вышлем президенту. Пусть они сами увидят, что нас много, что жители против застройки на этом месте, — говорит Денис Каракоз.