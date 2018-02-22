На открытый урок боксеров Цзю и Тайсона не смогли попасть несколько сотен екатеринбуржцев

16:29 | 25.02.2018

Сегодня на открытый урок боксера Кости Цзю с участием американца Майка Тайсона в Екатеринбурге не смогли попасть несколько сотен человек.



Открытый урок состоялся днем в ДИВСе, однако, по словам очевидцев, спустя некоторое время после запуска двери ДИВСа закрыли: желающих попасть в зал было слишком много. В результате у ДИВСа произошла давка и несколько конфликтов, а некоторые поклонники бокса пытались проникнуть в зал, используя силу.



Тем временем в зале ДИВСа боксер Костя Цзю вместе с организатором боксерских турниров RCC Boxing Promotions и промоутером Алексеем Титовым показывали юным боксерам разные упражнения, а Майк Тайсон рассказал о своем непростом детстве.



Напомним, Майк Тайсон приехал в Екатеринбург, чтобы посетить турнир ММА, который организует RCC Boxing Promotions. На сегодня в графике Тайсона также запланированы экскурсия по Академии единоборств РМК и пресс-конференция.



Фото: Накануне.RU