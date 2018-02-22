Группа неизвестных атаковала научно-производственное объединение «Промавтоматика» в Екатеринбурге

16:06 | 25.02.2018

Научно-производственное объединение «Промавтоматика» в Екатеринбурге стало объектом внезапного «рейдерского захвата». По информации Znak.com, директор предприятия Александр Пономарев сообщил о том, что сегодня около 12 часов на НПО пришла «группа из 15 бандюганов в спортивной форме», которые отключили камеры видеонаблюдения и сломали дверь в кабинет.



По словам Пономарева, в последнее время у НПО не было ни с кем конфликтов, поэтому крайне непросто предположить, кто именно стал зачинщиком «захвата».



«У них какие-то фальшивые документы, какое-то решение Куединского районного суда Пермского края, что якобы один из них теперь вместо меня директор «Промавтоматики». Мне позвонили сотрудники, сказали, что происходит на НПО, я вызвал полицию, приехал на предприятие, а меня не пускают, говорят, чтобы я убирался вон! Я директор «Промавтоматики» по ЕГРЮЛ, никто кроме совета директоров не может сменить и назначить нового директора. Я на сегодняшний момент высшая власть на предприятии. А это клоунада из 90-х какая-то», - цитирует Znak.com Пономарева.



Сейчас Александр Пономарев и двое человек из «группы захвата» находятся в отделении полиции № 1 УМВД Екатеринбурга.



Фото: ivbg.ru