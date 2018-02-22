Чиновник из Среднеуральска отделался мягким наказанием за нарушение закона в сфере закупок

15:49 | 25.02.2018

Суд оштрафовал чиновника из Среднеуральска — исполняющего обязанности директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Виталия Плотникова — на 20 тысяч рублей. Поводом для судебного разбирательства послужила проверка Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая выявила в деятельности МКУ «УЖКХ» Среднеуральска нарушения законодательства об охране окружающей среды и законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд при осуществлении работ по сносу зеленых насаждений.



Установлено, что МКУ по результатам аукциона в июле этого года с ООО «Комфорт-Сервис» заключен муниципальный контракт № 0162300052617000052 по выполнению работ по кронированию и опиловке деревьев: 80 насаждений подлежали вырубке на территории городского парка «Волна», еще 10 деревьев подлежат вырубке с городской территории.



В соответствии с актом приема-передачи выполненных работ № 28 от 19 сентября 2017 года, МКУ работы по муниципальному контракту приняты в полном объеме, без претензий по объему, качеству и срокам оказания услуги. Вместе с тем в ходе проведенной проверки установлено, что работы по муниципальному контракту выполнены не в соответствии с техническим заданием, так как ООО «Комфорт-Сервис» на территории парка «Волна» города Среднеуральска деревья не вырубались, в городской черте Среднеуральска вырублено 25 деревьев.



И. о. директора МКУ Виталий Плотников поспешил выставить виноватыми своих подчиненных. Согласно его пояснениям, ненадлежащий прием выполненных работ по муниципальному контракту связан с недобросовестным исполнением сотрудниками МКУ своих должностных обязанностей. В нарушение указанных норм, несмотря на неисполнение работ по муниципальному контракту, Плотниковым работы по контракту приняты в полном объеме. Аналогичные нарушения допущены при заключении МКУ муниципального контракта с ООО «БлагСтройСервис».



По мнению Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, при заключении контрактов МКУ «УЖКХ» не имело надлежащего обоснования на выполнение работ по рубке насаждений в городском парке и на иных объектах городского округа Среднеуральск, что повлекло незаконное изменение условий контрактов без надлежащего оформления фактически выполненных работ, их объемов и местонахождения вырубленных деревьев, оплату фактически не исполненных работ из средств местного бюджета.



К слову, в апреле 2016 года за такие «причуды» был осужден руководитель отдела капстроительства, газификации и жилищного хозяйства администрации Белоярки Сергей Вшивков. Виталий Плотников же отделался лишь «административкой» в размере 20 тысяч рублей.