Евгений Куйвашев поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде

15:40 | 25.02.2018

Сборная России по хоккею принимает поздравления с победой на Олимпиаде-2018. Сегодня впервые спустя 26 лет золотая олимпийская медаль вернулась в нашу страну.



Свои поздравления хоккеистам передал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, особо выделив среди хоккеистов свердловчанина Павла Дацюка. «4:3! Мы верили в наших, и они не подвели! Наши хоккеисты — олимпийские чемпионы. Особенно поздравляю нашего земляка, уральца Павла Дацюка. Павел — гордость Свердловской области, его имя носит хоккейная арена в Екатеринбурге. Надеюсь, скоро смогу поздравить его лично и поблагодарить за праздник, который хоккеисты сегодня подарили болельщикам», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.



Поздравительную телеграмму мужской сборной команде России по хоккею, победившей на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане, направил президент России Владимир Путин. «Нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов», — отметил Путин.



Фото: evgenykuyvashev/instagram.com