Обманутые дольщики Екатеринбурга пришли за помощью в штаб Путина

15:30 | 25.02.2018

Обманутые дольщики Екатеринбурга пришли в предвыборный штаб Путина с черными воздушными шарами, чтобы написать очередную жалобу на имя президента страны.



По словам одного из активистов, в ответ на предыдущие жалобы приходили отписки о том, что обращения были перенаправлены в Министерство строительства России, однако решение по делу пока не найдено. Правительство Свердловской области в ответ на обращения писало, что письма перенаправлены «по компетенции». В штабе Путина обманутых дольщиков обнадежили: пообещали заняться их проблемой.



Отметим, что прибывшие дольщики пострадали от рук застройщика Владимира Воробьева, по вине которого «стоят» ЖК «Кольцовский дворик» и ЖК «Щербакова». В целом Воробьев обманул около 160 человек. В настоящее время он отбывает срок за мошенничество.



Фото: e1.ru