Рубрика: Новости дня
13:19 | 25.02.2018
Ночью в Екатеринбурге на глазах у сотрудников ГИБДД столкнулись два автомобиля
Участниками ДТП стали водитель такси и водитель автомобиля Chevrolet. Проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора, таксист врезался в Chevrolet, водитель которого в это время выехал с крайней левой полосы на красный. От мощного удара такси развернуло на 180 градусов.
По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. С места аварии автомобиль такси увезли на эвакуаторе: передняя часть машины значительно пострадала. У Chevrolet разбиты стекло, дверь и порог.
Фото: ИА «Ночные новости»
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:50 | 25.02.2018
Вылет рейса авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга в Москву задержали из-за поврежденного колеса
17:00 | 25.02.2018
Жители Краснолесья провели флешмоб в защиту березовой рощи (ФОТО)
16:35 | 25.02.2018
Пермяки в составе сборной края завоевали медали разных достоинств на Кубке России по киокусинкай
16:31 | 25.02.2018
В Перми стартовали противопаводковые мероприятия
16:29 | 25.02.2018
На открытый урок боксеров Цзю и Тайсона не смогли попасть несколько сотен екатеринбуржцев
16:06 | 25.02.2018
Группа неизвестных атаковала научно-производственное объединение «Промавтоматика» в Екатеринбурге
15:57 | 25.02.2018
Известный екатеринбургский колбасник разворотил чердачный люк в многоквартирнике на Пионерке
15:49 | 25.02.2018
Чиновник из Среднеуральска отделался мягким наказанием за нарушение закона в сфере закупок
15:37 | 25.02.2018
Григорий Явлинский 26 февраля посетит Пермь
15:30 | 25.02.2018
Обманутые дольщики Екатеринбурга пришли за помощью в штаб Путина
14:45 | 25.02.2018
План борьбы с коррупцией утвердил глава администрации Екатеринбурга
14:02 | 25.02.2018
Смерть упавшего с крыши рабочего в Кургане очень похожа на криминальную
13:26 | 25.02.2018
Курганская гимназия № 19 закрыта на карантин
13:00 | 25.02.2018
Перед свердловскими избиркомами поставлена задача повысить явку любыми законными способами. А потому все в «поле»
12:42 | 25.02.2018
Имидж превыше всего: в Екатеринбурге отклонили проведение акции в поддержку политзаключенных
11:54 | 25.02.2018
На одну «резиновую квартиру» стало меньше в Челябинской области
11:28 | 25.02.2018
В Челябинской области женщину с фасада дома снимать пришлось спасателям
11:11 | 25.02.2018
Морозы будут атаковать Средний Урал еще несколько дней
10:49 | 25.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 февраля 2018 года
10:12 | 25.02.2018
В жилые дома на ЖБИ в Екатеринбурге вернулась холодная вода
09:58 | 25.02.2018
На трассе Серов — Екатеринбург водитель влетел в сосну
21:17 | 24.02.2018
Водитель устроил массовое ДТП во Втузгородке из-за того, что у него случился сердечный приступ
21:11 | 24.02.2018
В отношении управляющей компании, обслуживающей более 100 домов в Екатеринбурге, ввели процедуру наблюдения
17:00 | 24.02.2018
Максим Решетников поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов и кадетов ЗАТО Звездный
16:12 | 24.02.2018
Свердловское УФСБ отмечает 100-летний юбилей
16:04 | 24.02.2018
Екатеринбурженка поставила рекорд по самому короткому пребыванию на проекте «Дом-2»
15:50 | 24.02.2018
Свердловские и ижевские полицейские изъяли внушительный арсенал оружия на Среднем Урале
15:41 | 24.02.2018
На снимках перевала Дятлова исследователь нашел 10-го человека, входившего в состав экспедиции
14:57 | 24.02.2018
Первая областная больница проведет 27 аукционов по оснащению медпунктов Центрального стадиона
14:32 | 24.02.2018
Руководство свердловского главка МЧС провело экстренное заседание после пожара в Туринском районе
13:47 | 24.02.2018
Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей в селе Благовещенском
13:22 | 24.02.2018
В ЦПКиО скорректировали программу празднования «Дня мужика»
13:06 | 24.02.2018
43 пьяных водителя было задержано в Челябинске за ночь
12:14 | 24.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 февраля 2018 года
12:02 | 24.02.2018
24 февраля в Курганской области пройдёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»
11:49 | 24.02.2018
Авария на ЖБИ, в которой пострадал маленький мальчик, была спровоцирована развозчиком пиццы
11:27 | 24.02.2018
При пожаре в Туринском районе погибли дети, среди которых был новорожденный мальчик
11:07 | 24.02.2018
Несколько домов в Пионерском районе Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
11:00 | 24.02.2018
Гонки на выживание: в Богдановиче устроили экстремальные соревнования для любителей острых ощущений
10:29 | 24.02.2018
Вокальный ансамбль Пермского кадетского корпуса выступил на торжествах ПФО в честь Дня защитника Отечества
10:14 | 24.02.2018
Двое молодых людей пострадали от рук мужчины с ножом в Нижнем Тагиле
09:35 | 24.02.2018
На Вторчермете рано утром загорелся торговый павильон