Ночью в Екатеринбурге на глазах у сотрудников ГИБДД столкнулись два автомобиля

13:19 | 25.02.2018

Сегодня ночью в Екатеринбурге на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка и Шевченко на глазах у сотрудников ГИБДД столкнулись две иномарки.



Участниками ДТП стали водитель такси и водитель автомобиля Chevrolet. Проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора, таксист врезался в Chevrolet, водитель которого в это время выехал с крайней левой полосы на красный. От мощного удара такси развернуло на 180 градусов.



По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. С места аварии автомобиль такси увезли на эвакуаторе: передняя часть машины значительно пострадала. У Chevrolet разбиты стекло, дверь и порог.



Фото: ИА «Ночные новости»