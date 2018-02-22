Перед свердловскими избиркомами поставлена задача повысить явку любыми законными способами. А потому все в «поле»

13:00 | 25.02.2018

26 тысяч сотрудников участковых избирательных комиссий приступили к поквартирному обходу свердловских избирателей, чтобы информировать жителей о выборах президента России, рассказали изданию URA.RU в пресс-службе Свердловской избирательной комиссии.



«Члены участковых избирательных комиссий выдадут избирателям личное приглашение на президентские выборы, расскажут о предстоящих 18 марта выборах, а также сообщат избирателю об адресе его избирательного участка. Кроме того, члены комиссий на месте проверят наличие жителя в списках избирателей, помогут, если избиратель проявит такое желание, в оформлении заявления о голосовании по месту фактического нахождения или — опять же по просьбе избирателя — примут заявку о голосовании на дому по состоянию здоровья», — говорит председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников.



Перед членами участковых избирательных комиссий поставлена задача повышения явки любыми законными способами, а потому от них потребовали лично общаться с рядовыми свердловчанами.



Фото: ok.ru