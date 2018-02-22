Имидж превыше всего: в Екатеринбурге отклонили проведение акции в поддержку политзаключенных

12:42 | 25.02.2018

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение ежемесячной акции в поддержку политических заключенных в рамках «Стратегии-6». По информации организаторов, власти отклонили все семь поданных заявок.



По словам одного из организаторов мероприятия, Сергея Зыкова, ранее власти никак не препятствовали проведению акции, однако в этот раз заявителям было предложено провести мероприятие в безлюдном парке на окраине города. Причина кроется в том, что все площадки в центре города заняты из-за проведения мероприятий, связанных с чемпионатом мира. Примечательно, что в одном из ответов чиновников говорится, что акция будет портить имидж города накануне чемпионата.



Фото: euroradio.fm