Морозы будут атаковать Средний Урал еще несколько дней

11:11 | 25.02.2018

По информации синоптиков Уральского Гидрометцентра, сильные морозы продержатся на Среднем Урале еще несколько дней.



Сегодня днем в регионе ожидается до -16 градусов с переменной облачностью, местами небольшой снег. В ночь с воскресенья на понедельник похолодает: ожидается от -18 до -23 градусов, а на севере области столбик термометра достигнет отметки -35.



В понедельник, 26 февраля, будет несколько теплее: от -12 до -17 градусов днем, от -17 до -22 градусов ночью (при этом на севере области ожидается от -27 до -32 градусов). Примерно та же погода ожидается и во вторник, облачно и небольшой снег.



Фото: wallpaperscraft.ru