Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 февраля 2018 года

10:49 | 25.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 24.02.2018 до 08:00 25.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 90 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 60 противоправных деяний. Из них: 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 14 краж чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 2 факта мошенничества, 7 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 4 факта сбыта.



За минувшие дежурные сутки произошло 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.



За прошедшие сутки на территории области состоялось 26 мероприятий, в которых приняли участие порядка 10 400 человек. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области