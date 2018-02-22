На трассе Серов — Екатеринбург водитель влетел в сосну

09:58 | 25.02.2018

Вчера вечером на трассе Серов — Екатеринбург водитель не справился с управлением и врезался в дерево. От удара сосна упала.



По информации очевидцев происшествия, водитель управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Часть рухнувшей сосны при этом находилась на проезжей части и представляла опасность для других водителей. К счастью, во избежание инцидентов дорожная полиция находилась рядом.



По словам очевидцев, мужчина, влетевший в дерево, остался жив. Однако точной информации о состоянии здоровья виновника ДТП на данный момент нет. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.



Фото: e1.ru