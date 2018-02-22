Водитель устроил массовое ДТП во Втузгородке из-за того, что у него случился сердечный приступ

21:17 | 24.02.2018

В Екатеринбурге в районе перекрёстка Комсомольской — Чаадаева произошла авария. Водитель Toyota RAV4 почувствовал себя плохо за рулём и въехал в припаркованные автомобили. По словам очевидцев, повреждены оказались десять машин.



В ГИБДД случившееся прокомментировали следующим образом: «У водителя заболело сердце и понизилось давление. Мужчина потерял управление и въехал на парковку, где разбил машины. После этого Toyota снесла ещё дорожное ограждение и остановилась».



Также в автоинспекции сообщили, что водителю 48 лет, его доставили в горбольницу № 7.



— Я успел свернуть в сторону, а потом поехал за ним, потому что было видно, что с водителем что-то не так. Он ехал, откинувшись на сиденье и ничего не понимал. Сразу после аварии мы вызвали врачей, — рассказал один из очевидцев.



Фото: 1obl.ru