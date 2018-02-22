В отношении управляющей компании, обслуживающей более 100 домов в Екатеринбурге, ввели процедуру наблюдения

21:11 | 24.02.2018

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в отношении ООО «Управляющая компания Дом-Сервис», под управлением которого находится более 100 домов в Верх-Исетском районе уральской столицы. Признать УК банкротом требует поставщик тепловой энергии ПАО «Т Плюс», перед которым образовалась задолженность в размере более 53 миллионов рублей.



Отметим, что по ходатайству ПАО «Т Плюс» суд запретил должнику осуществлять действия по переводу жилого фонда, находящегося на обслуживании, ООО УК «Дом сервис» (ИНН 6658454406) и ООО УК «Дом-сервис» (ИНН 6658480847). Соответствующий запрет включает запрет на расторжение договоров управления многоквартирными домами по инициативе должника, уступку прав и перевод обязанностей по договорам на ООО УК «Дом сервис» (ИНН 6658454406), ООО УК «Дом-сервис» (ИНН 6658480847).



В ПАО «Т Плюс» потребовали принять обеспечительные меры в связи с тем, что вышеперечисленные УК носят тождественные названия и аффилированы друг с другом, что может свидетельствовать о намерении вывести ликвидные активы (жилищный фонд) в целях уклонения от расчетов с кредиторами.