Свердловские и Ижевские полицейские изъяли внушительный арсенал оружия на Среднем Урале

Как сообщил «Вечерним ведомостям» источник в правоохранительных органах Ижевска, удачной оказалась командировка сотрудников межрайонного отдела № 6 (по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности) управления уголовного розыска МВД по Удмуртской республике в город Екатеринбург.Прибывшие в Екатеринбург сотрудники Ижевского ОБОП должны были задержать фигуранта одного из уголовных дел находящегося в розыске, и в настоящее время проживающего на территории Свердловской области. Согласовав свои действия с местными правоохранителями, гости из Ижевска отправились в сопровождении сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии, на задержание подозреваемого.Операция прошла успешно: разыскиваемый Ижевскими правоохранителями был задержан. В результате проведённых по двум адресам мероприятий, из квартиры задержанного в городе Березовском и из офиса по месту работы в Арамили, было изъято три пистолета «CZ» чешского производства, отечественные «ПСМ» и парочка «ПМ», револьвер, очень похожий на легенду американских вестернов «Smith & Wesson», обрез охотничьего ружья и ещё множество разных мелочей типа глушителей, сменных стволов, ножей. В добавок к мелочам шли 544 патрона.Всё найденное оружие было направлено на экспертизу, а задержанный помещён в изолятор временного содержания, в последующем он будет этапирован в Ижевск.